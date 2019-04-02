Сразу два дома загорелись в Намангане: причина выясняется

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. На улице Яккатут в Намангане 1 апреля произошел серьезный пожар, сообщили в пресс-службе Главного управления пожарной безопасности МВД Узбекистана.
Огонь уничтожил 40 "квадратов" дома №228 и 20 квадратных метров строительной конструкции навеса дома №74.
Пожарным удалось сохранить жилые дома на площади 85 "квадратов". В результате происшествия никто не пострадал.
Специалисты устанавливают причину пожара и размер материального ущерба.
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