15:23 02 Апреля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB128.14
  • EUR9444.29
  • USD8419.62
Поиск
Беспорядки в американском городе Балтиморе

Сразу два дома загорелись в Намангане: причина выясняется

© Sputnik / Кейтлин Оукс
Происшествия
Получить короткую ссылку
37 0 0

Специалистам предстоит выяснить, из-за чего вспыхнул огонь.

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. На улице Яккатут в Намангане 1 апреля произошел серьезный пожар, сообщили в пресс-службе Главного управления пожарной безопасности МВД Узбекистана.

Огонь уничтожил 40 "квадратов" дома №228 и 20 квадратных метров строительной конструкции навеса дома №74.

Пожар в двух соседних домах на ул. Яккатут г.Намангана
© Отделение по сотрудничеству со СМИ ГУПБ МВД Республики Узбекистан
Пожар в двух соседних домах на ул. Яккатут г.Намангана

Пожарным удалось сохранить жилые дома на площади 85 "квадратов". В результате происшествия никто не пострадал.

Специалисты устанавливают причину пожара и размер материального ущерба.

Трагедия в Чирчике: при пожаре погибла семья с двумя детьми >>>

Теги:
Происшествие, Наманган, пожар



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Голоса Украины: лучшие кадры с первого тура президентских выборов
Пальчики оближешь: милый енот наслаждается угощением – видео
Пальчики оближешь: милый енот наслаждается угощением – видео
Знакомство
Семь действенных способов найти свою любовь

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054