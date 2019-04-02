Сразу два дома загорелись в Намангане: причина выясняется

Специалистам предстоит выяснить, из-за чего вспыхнул огонь.

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. На улице Яккатут в Намангане 1 апреля произошел серьезный пожар, сообщили в пресс-службе Главного управления пожарной безопасности МВД Узбекистана.

Огонь уничтожил 40 "квадратов" дома №228 и 20 квадратных метров строительной конструкции навеса дома №74.

© Отделение по сотрудничеству со СМИ ГУПБ МВД Республики Узбекистан Пожар в двух соседних домах на ул. Яккатут г.Намангана

Пожарным удалось сохранить жилые дома на площади 85 "квадратов". В результате происшествия никто не пострадал.

Специалисты устанавливают причину пожара и размер материального ущерба.

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