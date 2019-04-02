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В здании Военной академии в Санкт-Петербурге прогремел взрыв

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Происшествия
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По данным местного телеканала, в результате взрыва обрушился лестничный пролет, на третьем этаже заблокированы 15 человек.

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Взрыв произошел в здании Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона. По словам собеседника агентства, пострадали четыре курсанта.

По данным местного телеканала "78", в результате взрыва обрушился лестничный пролет, на третьем этаже заблокированы 15 человек.

По предварительной информации, сдетонировала мина, сообщает "КП – Санкт-Петербург". Точная причина взрыва пока неизвестна. 

На месте происшествия работают взрывотехники, ОМОН и сотрудники правоохранительных органов. Также прибыли представители Следственного комитета и Федеральной службы безопасности РФ.

По данным издания, пострадали пять курсантов, их развозят по больницам. 

Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского — один из крупнейших военных вузов России. В академии готовят офицеров Воздушно-космических сил и других видов и родов ВС, а также федеральных органов исполнительной власти.

Теги:
Происшествие, Россия, Санкт-Петербург, Взрыв



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