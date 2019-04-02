В здании Военной академии в Санкт-Петербурге прогремел взрыв

По данным местного телеканала, в результате взрыва обрушился лестничный пролет, на третьем этаже заблокированы 15 человек.

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Взрыв произошел в здании Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона. По словам собеседника агентства, пострадали четыре курсанта.

По данным местного телеканала "78", в результате взрыва обрушился лестничный пролет, на третьем этаже заблокированы 15 человек.

В академии имени Можайского взрыв произошёл на пятом факультете. В результате обрушился лестничный пролёт, на третьем этаже сейчас заблокированы 15 человек. pic.twitter.com/Wv7Ww9EZao — 78 | НОВОСТИ (@good78news) 2 апреля 2019 г.

По предварительной информации, сдетонировала мина, сообщает "КП – Санкт-Петербург". Точная причина взрыва пока неизвестна.

На месте происшествия работают взрывотехники, ОМОН и сотрудники правоохранительных органов. Также прибыли представители Следственного комитета и Федеральной службы безопасности РФ.

По данным издания, пострадали пять курсантов, их развозят по больницам.

Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского — один из крупнейших военных вузов России. В академии готовят офицеров Воздушно-космических сил и других видов и родов ВС, а также федеральных органов исполнительной власти.