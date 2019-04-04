В Навоийской области женщина зарезала пьяного мужа

ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. В Навоийской области конфликт между супругами обернулся уголовным делом.

"Третьего апреля этого года в Хатырчинском районе гражданка Г.Н., проживающая в МСГ "Кушчинор", дома в ходе семейного скандала ударила пьяного мужа Б.Н. ножом в область живота", — сообщили в пресс-службе МВД республики.

Мужчину доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти. Г.Н. задержана.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, идет следствие.

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