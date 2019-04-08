Узбекистанцы ограбили своего земляка в Санкт-Петербурге

Тридцатитрехлетний приезжий из Узбекистана решил продать свое двухколесное средство передвижения через сайт "Одноклассники", однако наткнулся на хитрых соотечественников.

ТАШКЕНТ, 8 апр - Sputnik. Дерзкое ограбление совершили двое граждан Узбекистана во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, сообщает "Фонтанка".

Мужчины угнали электросамокат у своего соотечественника прямо из-под носа.

Тридцатитрехлетний приезжий из Узбекистана решил продать свое двухколесное средство передвижения через сайт "Одноклассники". Вскоре ему написал узбекистанец и сказал, что хочет с другом посмотреть товар перед покупкой. Около двух часов товарищи подъехали к дому продавца на Белы Куна.

На вид покупателям было от 20 до 28 лет, сообщает издание.

Один из них взял самокат и решил покататься, дабы проверить его рабочее состояние. Оттолкнувшись ногой от асфальта, он скрылся за ТК "Международный" и пропал. Его товарищ сообщил, что он упал, и поехал к нему на машине.

Больше мужчина не видел ни покупателей, ни своего самоката. Полицией Санкт-Петербурга проводится проверка.