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Новорожденный ребенок

Акушер-гинеколог в Ташкентской области продала "умершего" младенца

CC0 / pixabay
Происшествия
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Злоумышленница солгала пациентке роддома, что ее дочь умерла.

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Врач родильного дома в Ташкентской области сказала пациентке, что ее ребенок умер, а сама продала его за 100 долларов. Об этом сообщается на Telegram-канале Генпрокуратуры республики.

"Акушер-гинеколог отдела родильного дома при медицинском объединении Янгиюльского района сообщила гражданке З.Э., что ее дочь, родившаяся 1 апреля, якобы умерла. Затем она оформила ребенка на другую женщину, сделав поддельные документы, подтверждающие, что та родила этого малыша. За это она получила 100 долларов", — говорится в публикации.

В отношении акушера-гинеколога возбуждено уголовное дело, идет следствие.

Ранее Генпрокуратура сообщила о задержании двух медсестер роддома, которые собирались продать младенца пяти дней от роду за 500 долларов. До этого в Ургенче была арестована медсестра местного перинатального центра, которая пыталась продать ребенка своей знакомой за 200 долларов. 

Теги:
ребенок, Генпрокуратура Узбекистана, уголовное дело



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