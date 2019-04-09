Жительница Перми незаконно прописала у себя 72 мигранта

ТАШКЕНТ, 9 апр - Sputnik. Суд в Перми штрафовал на 65 тысяч рублей местную жительницу, которая в течение полутора лет фиктивно прописала на своей жилплощади 72 гражданина Узбекистана и Таджикистана, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

"Вступил в законную силу приговор мирового судьи судебного участка Индустриального района, которым пермячка признана виновной в совершении 72 преступлений, предусмотренных ст. 322.2 УК РФ ("Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации")", - говорится в сообщении.

© Sputnik / Кирилл Каллиников Житель Екатеринбурга прописал в своей квартире свыше 9 тысяч мигрантов

По данным полиции, осужденная на протяжении полутора лет обращалась в территориальный отдел по вопросам миграции, либо в филиал многофункционального центра для фиктивной постановки на учет по месту пребывания граждан Таджикистана и Узбекистана.

Для этого женщина заполняла соответствующие заявления и уведомления о прибытии иностранных граждан по адресу ее регистрации и предоставляла их должностным лицам. При этом намерений предоставлять жилое помещение для проживания иностранцам у нее было.

На основании собранных сотрудниками полиции доказательств суд по совокупности преступлений назначил женщине наказание в виде штрафа в сумме 65 тысяч рублей.