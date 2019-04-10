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Погрузка круглого леса в вагоны на частном лесоперерабатывающем предприятии

Контрабандисты из Томска хотели вывезти в Узбекистан лес на 11 млн рублей

© Sputnik / Александр Кряжев
Происшествия
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Возбуждено уголовное дело о контрабанде лесоматериалов в крупном размере.

ТАШКЕНТ, 10 апр - Sputnik. Томская фирма при декларировании пиломатериалов в Узбекистан предоставила в таможню фальшивые контракты, допсоглашения к ним и справки о распиловке, пишет НИА-Томск.

Выяснилось, что экспортер пытался незаконно вывезти за рубеж лесоматериалы общим объемом 2391,58 кубометра на 11 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ. Проводятся следственные действия. Виновным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до миллиона рублей.

Напомним, в декабре в Хабаровском крае узбекистанец вырубил лес на полмиллиона рублей. Иностранец вырубил 15 деревьев пород ясень, липа, береза, клен. Сотрудники лесничества поймали злоумышленника на месте преступления.

Теги:
Контрабанда, Узбекистан, Россия, Томская область, Томск



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