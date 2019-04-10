Узбекистанец пытался провезти в Россию чемодан с рогами сайгаков

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Узбекистанец пытался незаконно провезти в Россию рога сайгаков на сумму почти 200 миллионов тенге (около 4,4 миллиарда сумов), сообщается на сайте Пограничной службы Комитета национальной безопасности Казахстана. Его задержали пограничники отделения "Сырым авто" Уральского погранотряда.

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Мужчина в рейсовом автобусе сообщением "Орал – Самара" вез с собой большой чемодан, внутри которого оказались 148 свежеспиленных рогов сайгака.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 339 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами".

Сайгак — парнокопытное млекопитающее из подсемейства настоящих антилоп. В 2002 году Международный союз охраны природы признал этот вид "находящимся в критическом состоянии".

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