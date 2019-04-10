Узбекистанец пытался провезти в Россию чемодан с рогами сайгаков

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Узбекистанец пытался незаконно провезти в Россию рога сайгаков на сумму почти 200 миллионов тенге (около 4,4 миллиарда сумов), сообщается на сайте Пограничной службы Комитета национальной безопасности Казахстана. Его задержали пограничники отделения "Сырым авто" Уральского погранотряда.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 339 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами".
Сайгак — парнокопытное млекопитающее из подсемейства настоящих антилоп. В 2002 году Международный союз охраны природы признал этот вид "находящимся в критическом состоянии".
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