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Молоток судьи

В Ташкенте начался процесс над экс-главой миграционного агентства Узбекистана

© Sputnik / Максим Богодвид
Происшествия
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Генпрокуратура Узбекистана в ноябре 2018 года сообщила, что Равшан Ибрагимов, а также его заместитель и еще два руководящих сотрудника агентства заключены под стражу по обвинению в совершении должностных преступлений.

ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Ташкентский городской суд по уголовным делам начал процесс над бывшим начальником Агентства по вопросам внешней трудовой миграции Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана Равшаном Ибрагимовым, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя судебных органов республики. Ибрагимова обвиняют во взятках, ему грозит до 15 тюрьмы.

Равшан Ибрагимов
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Равшан Ибрагимов
По словам представителя суда, в числе обвиняемых, помимо Ибрагимова, его бывший заместитель, начальник одного из отделов ведомства, а также директор Центра предвыездной адаптации и обучения.

В ноябре прошлого года Генпрокуратура Узбекистана сообщила, что Ибрагимов, его заместитель и еще два руководящих сотрудника агентства заключены под стражу по обвинению в совершении должностных преступлений.

Источники в правоохранительных органах сообщали о начале следствия по фактам получения ими взяток в особо крупных размерах за устройство на работу за рубежом.

Подсудимые обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Получение взятки", "Дача взятки", "Легализация доходов, полученных от преступной деятельности" и "Незаконный доступ к компьютерной информации" Уголовного кодекса Узбекистана. Санкции перечисленных статей предусматривают наказание вплоть до лишения свободы сроком на 15 лет.

По официальным данным, в настоящее время на заработках за пределами Узбекистана находятся 2,6 миллиона человек (около 20% экономически активного населения). По данным МВД России, граждане Узбекистана составляют порядка 10% (около 1 миллиона человек) от всех мигрантов в России.

Теги:
взятка, уголовное дело, суд, Агентство по вопросам внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана



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