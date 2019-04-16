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Женщина держит за руку ребенка

В Ташкенте спасли запертого в квартире мальчика

CC0 / pixabay
Происшествия
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Всего с 1 по 15 апреля от жителей и гостей города поступило 2,7 тысячи просьб о помощи. 

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. В Ташкенте 15 апреля спасли мальчика, который оказался заперт в квартире, сообщили в пресс-службе столичной администрации.

"В оперативную дежурную часть Управления спасательной службы хокимията Ташкента обратилась жительница Чиланзарского района А. Гулобова с просьбой об оказании помощи ее малолетнему сыну, который случайно остался запертым в квартире. В результате оперативных действий поисково-спасательной группы ребенок был освобожден", — говорится в публикации.

Всего с 1 по 15 апреля поступило 2,7 тысячи звонков от жителей и гостей города. 

Ранее сообщалось, что в Ташкенте бывший сотрудник ГУВД, майор Хусанбай Мансуров спас трех тонувших — женщину и ее дочерей.

Теги:
квартира, спасение, ребенок, спасатели, Ташкент



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