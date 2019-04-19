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Обмену не подлежит: мужчина принес в банк 29 тысяч евро поддельными купюрами

Обмену не подлежит: мужчина принес в банк 29 тысяч евро поддельными купюрами

© RIA Novosti .
Происшествия
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Фальшивомонетчик задержан, ведутся следственные действия.

ТАШКЕНТ, 19 апр - Sputnik. Купюры, которые мужчина принес для обмена в АКБ "Асака банк", оказались поддельными, сообщает Telegram-канал Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан.

Инцидент произошел в Юнусабадском районе Ташкента. Мужчина пытался поменять 29 тысяч евро на национальную валюту. По сведениям банка, все 58 купюр, каждая номиналом в 500 евро, оказались поддельными. Сейчас мужчина задержан.

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По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Изготовление, сбыт поддельных денег, акцизных марок или ценных бумаг" Уголовного кодекса Республики Узбекистан, ведутся следственные действия.

Напомним, что недавно в Ферганской области сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли у мужчины несколько тысяч фальшивых долларов, напечатанных на принтере.

Теги:
купюра, обмен валюты, евро, фальшивые деньги



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