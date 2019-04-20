Токаев подтвердил гибель 11 узбекистанцев в ДТП на юге Казахстана

ТАШКЕНТ, 20 апр – Sputnik. Все 11 погибших в субботу в ДТП с участием автобуса на юге Казахстана являются гражданами Узбекистана, сообщил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев.

Ранее пресс-служба МВД Казахстана сообщила, что в субботу утром в результате ДТП с участием автобуса на Кордайском районе Жамбылской области погибли 11 человек, еще 29 пострадали.

"На Кордайской трассе крупное ДТП, 11 человек - граждане Узбекистана - погибли, много раненных. Мои соболезнования их родственникам", - написал он в своем микроблоге в Twitter.

На Кордайской трассе- крупное ДТП, 11 чел, гр-не Узбекистана, погибли, много раненных. Мои соболезнования их родственникам. Отправил телеграмму Президенту РУ. Обстановка на наших дорогах тревожная, о чем я говорил на совещании в МВД. Поручил правительству принять неотложные меры! — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) 20 апреля 2019 г.

​По словам Токаева, он отправил телеграмму президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву в связи с аварией.

"Обстановка на наших дорогах тревожная, о чем я говорил на совещании в МВД. Поручил правительству принять неотложные меры", - подчеркнул Токаев.

Ранее в МИД Узбекистана сообщили, что в аварии пострадали семеро граждан республики, они доставлены в больницы с различными травмами.