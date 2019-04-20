Кровь и искореженные авто - ужасные кадры с места ДТП в Казахстане

Смертельное столкновение произошло на 181-м километре автодороги Алматы - Ташкент в пять утра 20 апреля.

ТАШКЕНТ, 20 апр - Sputnik. В соцсетях опубликованы снимки с места крупного ДТП в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана, где погибли 11 человек.

© ОО "ОСА" (Официальная группа) ДТП в Кордайском районе Жамбылской области, где погибли 11 человек

Участниками аварии на 181-м километре автодороги Алматы – Ташкент 20 апреля стали автомобиль Toyota, грузовик и пассажирский автобус.

Toyota столкнулась с грузовым автомобилем. Следовавший по трассе пассажирский автобус, избегая дальнейшего столкновения с аварийными авто, совершил маневр и перевернулся.

По последним данным, среди жертв аварии трое граждан Узбекистана, 12 уроженцев республики находятся в больнице, состояние нескольких из них врачи оценивают как тяжелое.

© ОО "ОСА" (Официальная группа) ДТП в Кордайском районе Жамбылской области, где погибли 11 человек

На опубликованных фото с места аварии виден перевернутый пассажирский автобус без крыши, искореженный автомобиль Toyota, рядом находится накрытое тело, а также пострадавший грузовик.