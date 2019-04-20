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ДТП в Кордайском районе Жамбылской области, где погибли 11 человек

Кровь и искореженные авто - ужасные кадры с места ДТП в Казахстане

© ОО "ОСА" (Официальная группа)
Происшествия
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Тема:
Массовое ДТП на трассе Алматы – Ташкент (5)
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Смертельное столкновение произошло на 181-м километре автодороги Алматы - Ташкент в пять утра 20 апреля.

ТАШКЕНТ, 20 апр - Sputnik. В соцсетях опубликованы снимки с места крупного ДТП в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана, где погибли 11 человек.

ДТП в Кордайском районе Жамбылской области, где погибли 11 человек
© ОО "ОСА" (Официальная группа)
ДТП в Кордайском районе Жамбылской области, где погибли 11 человек

Участниками аварии на 181-м километре автодороги Алматы – Ташкент 20 апреля стали автомобиль Toyota, грузовик и пассажирский автобус.

Toyota столкнулась с грузовым автомобилем. Следовавший по трассе пассажирский автобус, избегая дальнейшего столкновения с аварийными авто, совершил маневр и перевернулся.

По последним данным, среди жертв аварии трое граждан Узбекистана, 12 уроженцев республики находятся в больнице, состояние нескольких из них врачи оценивают как тяжелое.

ДТП в Кордайском районе Жамбылской области, где погибли 11 человек
© ОО "ОСА" (Официальная группа)
ДТП в Кордайском районе Жамбылской области, где погибли 11 человек

На опубликованных фото с места аварии виден перевернутый пассажирский автобус без крыши, искореженный автомобиль Toyota, рядом находится накрытое тело, а также пострадавший грузовик.

Тема:
Массовое ДТП на трассе Алматы – Ташкент (5)
Теги:
Дорожно-транспортное происшествие, ДТП, Узбекистан, Казахстан



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