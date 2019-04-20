Мирзиёев создал комиссию по оказанию помощи пострадавшим в ДТП в Казахстане

В результате аварии трое граждан Узбекистана погибли, еще 12 находятся в больницах.

ТАШКЕНТ, 20 апр - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил создать правительственную комиссию по оказании помощи пострадавшим в субботу в результате ДТП в Казахстане и доставки тел погибших на родину, сообщает пресс-служба МЧС страны.

По данным пресс-службы МВД Казахстана, в субботу утром в результате ДТП с участием автобуса на Кордайском районе Жамбылской области погибли 11 человек, в том числе 8 граждан Казахстана и трое - Узбекистана, еще 29 пострадали.

"Правительственной комиссии поручено организовать по согласованию с казахстанской стороной доставку погибших и пострадавших на родину, оказать всю необходимую помощь их семьям", - говорится в сообщении.

В комиссию вошли представители МЧС, МИД, МВД, Минздрава и других ведомств Узбекистана.

Члены комиссии выехали на место происшествия для организации оказания помощи пострадавшим и изучения причин ДТП, уточнили в МЧС.