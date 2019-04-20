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ДТП в Кордайском районе Жамбылской области, где погибли 11 человек

Мирзиёев создал комиссию по оказанию помощи пострадавшим в ДТП в Казахстане

© ОО "ОСА" (Официальная группа)
Происшествия
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Тема:
Массовое ДТП на трассе Алматы – Ташкент (6)
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В результате аварии трое граждан Узбекистана погибли, еще 12 находятся в больницах.

ТАШКЕНТ, 20 апр -  Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил создать правительственную комиссию по оказании помощи пострадавшим в субботу в результате ДТП в Казахстане и доставки тел погибших на родину, сообщает пресс-служба МЧС страны.

ДТП в Кордайском районе Жамбылской области, где погибли 11 человек
© ОО "ОСА" (Официальная группа)
Кровь и искореженные авто - ужасные кадры с места ДТП в Казахстане

По данным пресс-службы МВД Казахстана, в субботу утром в результате ДТП с участием автобуса на Кордайском районе Жамбылской области погибли 11 человек,  в том числе 8 граждан Казахстана и трое - Узбекистана, еще 29 пострадали.

"Правительственной комиссии поручено организовать по согласованию с казахстанской стороной доставку погибших и пострадавших на родину, оказать всю необходимую помощь их семьям", -  говорится в сообщении. 

В комиссию вошли представители МЧС, МИД, МВД, Минздрава и других ведомств Узбекистана.

Члены комиссии выехали на место происшествия для организации оказания помощи пострадавшим и изучения причин ДТП, уточнили в МЧС.

Тема:
Массовое ДТП на трассе Алматы – Ташкент (6)

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Теги:
Дорожно-транспортное происшествие, Казахстан, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан



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