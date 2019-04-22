Две женщины средь бела дня обокрали частный дом в Самаркандской области

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. В Самаркандской области задержаны две женщины, которых подозревают в совершении кражи.

"Восемнадцатого февраля этого года житель Акдарьинского района Самаркандской области Ж.А. обратился в ОВД с заявлением о том, что 15 февраля в промежуток времени с 09:00 по 13:00 часов неизвестный проник в его дом и украл 1,5 тысячи долларов США, 922 тысячи сумов и ювелирные изделия на общую сумму 10 миллионов сумов", — сообщили в пресс-службе МВД Узбекистана.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело и приступили к поиску злоумышленников.

В результате принятых мер были задержаны две женщины — 33-летняя И.А. и 35-летняя Ф.К. Идет следствие.

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