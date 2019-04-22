В Карши декан угрозами вымогал у студентов деньги

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали декана института в Карши, сообщается на официальном Telegram-канале Генпрокуратуры Узбекистана.

"<...> декан экономического факультета Каршинского инженерно-экономического института Х.А. был задержан с вещественными доказательствами в своем служебном кабинете, при получении 400 долларов США — по 200 долларов США от студентов четвертого курса О.А. и К.М.", — сообщили в ГП. Уточняется, что декан угрожал им отчислением из института.

В отношении Х.А. возбуждено уголовное дело, идет следствие.

Между тем, до начала приемной кампании остаются считанные месяцы. Только в апреле Генпрокуратура дважды сообщала о фактах задержания людей, которые обещали место в университете взамен на несколько тысяч долларов. Одним оказался исполняющий обязанности директора ООО "Ташкентский филиал агрохимической станции", должность второго не уточняется. Оба намеревались оказать свои услуги с помощью высокопоставленных знакомых.

Рекордным по количеству как поступающих абитуриентов, так и разоблаченных взяточников и мошенников, обещавших за валюту устроить беспроблемное поступление, стал 2017 год — и оказался переломным. После этого власти всерьез взялись за ужесточение правил поступления. В частности, изменили условия прохождения тестовых испытаний.

Как результат — в 2018 году документы в вузы сдали свыше 675 тысяч абитуриентов, а ожидалось не меньше 810 тысяч. Министр высшего и среднего специального образования Иномжон Мажидов тогда отметил: "Думаю, что нововведения побудили определенную часть абитуриентов не сдавать документы в этом году. Они надеялись обойти требования и правила".