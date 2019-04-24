Мать и ее ребенок погибли в ДТП в Бухарской области – жуткие подробности

Молодая мать погибла на месте трагедии, а новорожденная девочка скончалась по прибытии в больницу.

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Страшное дорожно-транспортное происшествие произошло во вторник, 23 апреля, в Ромитанском районе Бухарской области.

Как сообщает пресс-служба МВД Узбекистана, в результате аварии погибла женщина ее новорожденный ребенок.

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Автомобиль Nexia на 427 километре автомагистрали Бухоро-Хоразм не справился с управлением и врезался в движущийся впереди КАМАЗ.

Столкновение было настолько сильным, что находящаяся в этот момент в машине молодая женщина погибла на месте, а ее супруг и новорожденная дочь получили серьезные повреждения. Пострадавшие были госпитализированы. Однако, несмотря на все усилия врачей, спасти девочку не удалось.

Ранее ГУВД Ташкента опубликовало печальную статистику, которая гласит, что не все водители уделяют должное внимание безопасности на дороге. Некоторые позволяют себе садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения, другие не пропускают пешеходов на переходе, третьи проскакивают перекрестки, несмотря на запрещающий сигнал светофора, создавая тем самым потенциальную угрозу для ДТП.