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Автомобиль скорой помощи

В Узбекистане сотрудник прокуратуры насмерть сбил пешехода

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
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Возбуждено уголовное дело, расследование находится на особом контроле в Генпрокуратуре.

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Старший помощник прокурора Мархаматского района Андижанской области на "Нексии" насмерть сбил пешехода, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Узбекистана.

Пешеходный переход в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Ташкенте сбили пенсионера прямо на пешеходном переходе
Инцидент произошел 25 апреля в 23:00. Уточняется, что погибший шел "по середине проезжей части". Он умер на месте происшествия.

В тот же день областная прокуратура возбудила уголовное дело. Были проведены экспертизы, и выяснилось, что потерпевший находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Этот факт подтвердили также его родственники и друзья. Кроме того, установлено, что погибший нарушил ПДД.

Расследование находится на особом контроле в Генпрокуратуре.

В начале апреля сотрудник ГУВД сбил девушку на пешеходном переходе в Ташкенте, она умерла в больнице. 

Теги:
Генпрокуратура Узбекистана, смерть, пешеход, ДТП



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