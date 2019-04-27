В Узбекистане сотрудник прокуратуры насмерть сбил пешехода

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Старший помощник прокурора Мархаматского района Андижанской области на "Нексии" насмерть сбил пешехода, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Узбекистана.
В тот же день областная прокуратура возбудила уголовное дело. Были проведены экспертизы, и выяснилось, что потерпевший находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Этот факт подтвердили также его родственники и друзья. Кроме того, установлено, что погибший нарушил ПДД.
Расследование находится на особом контроле в Генпрокуратуре.
В начале апреля сотрудник ГУВД сбил девушку на пешеходном переходе в Ташкенте, она умерла в больнице.