МИД выразил соболезнования родным погибшей в России узбекистанки

34-летний мужчина, подозреваемый в совершении страшного преступления, уже задержан. Консульско-правовой департамент выражает соболезнования родным и близким погибшей.

ТАШКЕНТ, 30 апр - Sputnik. Поступила важная информация по убийству узбекистанки в России: cледственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса РФ (убийство), сообщает МИД Узбекистана.

Известно, что 34-летний мужчина, подозреваемый в совершении данного преступления, уже задержан.

"Консульско-правовой департамент выражает соболезнования родным и близким погибшей и сообщает, что данный трагический инцидент находится на контроле Консульского отдела Посольства, в том числе с целью оказания содействия в транспортировке тела погибшей в Сурхандарьинскую область", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 29 апреля, в городе Узловая под Тулой (Россия) произошло жестокое убийство.

Мужчина, вооруженный ножом, вошел в магазин "Пятерочка" и напал на кассиршу в торговом зале. В общей сложности он ударил женщину 21 раз, после чего скрылся.

Разъяренный мужчина жестоко убил узбекистанку в магазине – страшные кадры >>

От полученных ран женщина скончалась в реанимации. По данным местных СМИ, погибшая была уроженкой Узбекистана, у нее осталось трое детей.

Убийца и его жертва были соседями, и между ними регулярно возникали конфликты. Мужчина угрожал женщине и ее детям, и она незадолго до убийства написала на него заявление в полицию.