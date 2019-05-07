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Добыча сока мака для опиума

Дурман-трава и горе-плантатор: в Ташобласти обнаружили 32 куста черного мака

© Sputnik / Сергей Жуков
Происшествия
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У мужчины также было найдено пять граммов еще одного наркотического вещества. Возбуждено уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили на территории фермерского хозяйства "Мустакиллик" в Букинском районе Ташкентской области 32 куста черного мака.

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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"Производителем" наркотического вещества, как сообщили в пресс-службе МВД, оказался один из работников. Кроме того, у мужчины нашли пять граммов еще одного наркотика — марихуаны. 

Возбуждено уголовное дело, идет следствие.

Ранее генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Владимир Норов заявил, что на долю стран-участниц организации приходится более 40% наркотиков, изъятых на всей территории Евразии за последние пять лет. По его данным, за этот период объемы изъятой спецслужбами стран организации марихуаны выросли почти на треть, а опиума — практически в два раза.

Теги:
уголовное дело, МВД, наркотики



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