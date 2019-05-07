Дурман-трава и горе-плантатор: в Ташобласти обнаружили 32 куста черного мака

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили на территории фермерского хозяйства "Мустакиллик" в Букинском районе Ташкентской области 32 куста черного мака.
Возбуждено уголовное дело, идет следствие.
Ранее генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Владимир Норов заявил, что на долю стран-участниц организации приходится более 40% наркотиков, изъятых на всей территории Евразии за последние пять лет. По его данным, за этот период объемы изъятой спецслужбами стран организации марихуаны выросли почти на треть, а опиума — практически в два раза.