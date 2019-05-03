Генсек: на долю стран ШОС приходится 40% изъятых в Евразии наркотиков

По словам Норова, за последние пять лет объемы изъятой спецслужбами стран организации марихуаны выросли почти на треть.

ТАШКЕНТ, 3 мая - Sputnik. Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Владимир Норов заявил, что на долю стран-участниц организации приходится более 40% наркотиков, изъятых на всей территории Евразии за последние пять лет.

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В пятницу в Ташкенте проходит 11-е заседание государств-участников меморандума о взаимопонимании по региональному сотрудничеству в области контроля над наркотиками в Центральной Азии.

"За последние пять лет странами ШОС изъяты более 40% наркотиков на всем пространстве Евразии", - сказал Норов, выступая на заседании.

По его данным, за этот период объемы изъятой спецслужбами стран организации марихуаны выросли почти на треть, а опиума - практически в два раза.

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Генсек ШОС отметил, что с момента своего основания организация рассматривает противодействие незаконному обороту наркотиков как одну из своих важнейших задач. Норов сообщил, что во второй половине 2019 года по инициативе Казахстана планируется проведение операции "Паутина", которая предусматривает совместные меры спецслужб стран ШОС в борьбы с наркоугрозой, сокращением посевов наркокультур и уменьшения спроса на них среди населения.