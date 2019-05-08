Пациент психбольницы убил рабочего в Ташкентской области

Скандал между двумя людьми произошел в доме по улице Янгихает-4 на территории МСГ "Чорток". Погибший делал ремонт в этом доме.

ТАШКЕНТ, 8 мая - Sputnik. Пациент психбольницы в Ташкентской области насмерть забил мужчину, который делал ремонт в доме, сообщает МВД.

"В ночь на 6 мая в Янгиюльском районе Ташкентской области 39-летний Ш.И., состоящий на учете в психиатрическом диспансере, в пьяном состоянии нанес телесные повреждения 57-летнему мастеру Р.Ш", - говорится в сообщении.

Задержанный проживал в МСГ "Навруз" Зангиатинского района. Скандал между двумя людьми произошел в доме по улице Янгихает-4 на территории МСГ "Чорток". Погибший делал ремонт в этом доме.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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Напомним, в начале мая правоохранительные органы в узбекской столице начали доследственную проверку по факту избиения пациентов в Ташкентской психбольнице.

Ранее в Сети было опубликовано обращение женщины, муж которой находится на лечении в Ташкентской городской клинической психиатрической больнице. В своем обращении она сообщила о жестоком обращении медперсонала с пациентами.