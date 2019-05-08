Осторожно, фальшивка: в Ташкенте задержали сбытчиков поддельных купюр

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье "Изготовление, сбыт поддельных денег, акцизных марок или ценных бумаг". Один из них уже дал признательные показания.

ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали молодых людей, которые сбывали поддельные купюры в разных районах столицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Ташкента.

Об их преступных деяниях стало известно благодаря бдительному таксисту Хомидулло М. С ним расплатилась фальшивкой девушка — Шоира А., которая, в свою очередь, получила деньги от ранее судимого уроженца Ташкентской области Сардора Ш., уроженцев той же области Бехзода Т. и Иброхима Х., а также уроженца Андижанской области Хумоюнбека О.

Таксист, обнаружив, что к нему попала поддельная купюра, сообщил об этом инспекторам ДПС, которые несли службу поблизости.

Автомобиль, на котором передвигались молодые люди, был остановлен в ночь на 4 мая. В машине сотрудники правоохранительных органов нашли 51 поддельную купюру номиналом 100 тысяч сумов, 25 листов бумаги формата А4 с распечатанными купюрами национальной валюты, а также принтер Canon, с помощью которого злоумышленники изготавливали фальшивые деньги.

© Sputnik / Наталья Селиверстова В Ферганской области изъяли напечатанные на принтере 5 тысяч долларов

Судебно-криминалистическая экспертиза показала, что все 58 купюр — подделка.

В отношении молодых людей возбуждено дело по части 2 статьи 176 ("Изготовление, сбыт поддельных денег, акцизных марок или ценных бумаг") Уголовного кодекса Узбекистана.

Сардор Ш. в ходе предварительного следствия признался, что они сбывали поддельные купюры национальной валюты в разных районах города.

Если вы обладаете какими-либо сведениями о преступной деятельности данных лиц или о фактах обнаружения поддельных 100-тысячных купюр на территории Ташкента, обратитесь в ближайший отдел внутренних дел или позвоните по номеру 102.

В конце апреля в Ташкенте задержали мужчину, который пытался обменять 29 тысяч фальшивых евро на национальную валюту.