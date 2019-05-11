Сотни граждан Молдовы выдворены из Узбекистана за нарушение закона

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов выдворили из Узбекистана около 500 граждан Молдовы, которые занимались мошенническими операциями.

По данным ГУВД столицы, с 2015 по 2018 год ташкентцы и гости города часто жаловались на лиц, приехавших из Молдовы и представлявшихся предпринимателями. Было возбуждено более десяти дел по фактам мошенничества, а также по статье "Кража" Уголовного кодекса республики.

"Кроме того, оформлено свыше ста административных протоколов по факту нарушения правил пребывания иностранных граждан на территории Узбекистана (статья 225 Кодекса об административной ответственности) и около 500 граждан Молдовы были выдворены за пределы нашей республики за систематическое нарушение данных правил", — говорится в публикации.

Этой весной в ГУВД Ташкента начали обращаться с люди с требованием принять меры к лицам молдаванской национальности, втридорога продавшим им товар, имеющийся практически на любом рынке, и сотрудники правоохранительных органов начали проводить с гражданами профилактические беседы. Их призывали не спешить покупать с рук посуду, постельное белье, косметику, парфюмерию и прочий товар, а сначала все-таки узнать цены в магазинах и на рынках.

"Сотрудники объясняли людям, что в действиях граждан Молдовы, покупающих товар на рынках, а потом втридорога перепродающих доверчивым гражданам, нет состава преступления", — сообщили в ГУВД.

Более того, у некоторых представителей Молдовы имелись патенты на предпринимательскую деятельность.

"Лжепредприниматели из Молдовы, ясное дело, очень недовольны тем, что сотрудники ГУВД Ташкента оперативно реагируют на обращения населения и не дают вести так называемую "предпринимательскую деятельность", на самом деле больше напоминающую банальный обман пожилых людей и молодых мамочек, которым недосуг ездить на рынки", — говорится в публикации.

По данным ГУВД, теперь эти "псевдопредприниматели" предпочитают "не соваться" в Ташкент. "Теперь они останавливаются где-нибудь в столичной области".

Как отметили в ведомстве, многие жители столицы в итоге убедились, что обманщики закупают товары на "Чилонзор буюм бозори", "Тошкент савдо маркази", "Бек-Барака", а потенциальных покупателей уверяют, что продукция произведена за границей.