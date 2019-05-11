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Задержание подозреваемых в совершении преступления

Сотни граждан Молдовы выдворены из Узбекистана за нарушение закона

© Sputnik / Евгений Биятов
Происшествия
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В ГУВД Ташкента разъяснили ситуацию с так называемыми "посудными" мошенниками.

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов выдворили из Узбекистана около 500 граждан Молдовы, которые занимались мошенническими операциями. 

По данным ГУВД столицы, с 2015 по 2018 год ташкентцы и гости города часто жаловались на лиц, приехавших из Молдовы и представлявшихся предпринимателями. Было возбуждено более десяти дел по фактам мошенничества, а также по статье "Кража" Уголовного кодекса республики.

Задержание преступника
© Flickr / Keith Allison
Ташкентская милиция задержала уже 12 членов "посудной" банды
"Кроме того, оформлено свыше ста административных протоколов по факту нарушения правил пребывания иностранных граждан на территории Узбекистана (статья 225 Кодекса об административной ответственности) и около 500 граждан Молдовы были выдворены за пределы нашей республики за систематическое нарушение данных правил", — говорится в публикации.

Этой весной в ГУВД Ташкента начали обращаться с люди с требованием принять меры к лицам молдаванской национальности, втридорога продавшим им товар, имеющийся практически на любом рынке, и сотрудники правоохранительных органов начали проводить с гражданами профилактические беседы. Их призывали не спешить покупать с рук посуду, постельное белье, косметику, парфюмерию и прочий товар, а сначала все-таки узнать цены в магазинах и на рынках.

"Сотрудники объясняли людям, что в действиях граждан Молдовы, покупающих товар на рынках, а потом втридорога перепродающих доверчивым гражданам, нет состава преступления", — сообщили в ГУВД.

Более того, у некоторых представителей Молдовы имелись патенты на предпринимательскую деятельность.

"Лжепредприниматели из Молдовы, ясное дело, очень недовольны тем, что сотрудники ГУВД Ташкента оперативно реагируют на обращения населения и не дают вести так называемую "предпринимательскую деятельность", на самом деле больше напоминающую банальный обман пожилых людей и молодых мамочек, которым недосуг ездить на рынки", — говорится в публикации.

По данным ГУВД, теперь эти "псевдопредприниматели" предпочитают "не соваться" в Ташкент. "Теперь они останавливаются где-нибудь в столичной области".

Как отметили в ведомстве, многие жители столицы в итоге убедились, что обманщики закупают товары на "Чилонзор буюм бозори", "Тошкент савдо маркази", "Бек-Барака", а потенциальных покупателей уверяют, что продукция произведена за границей.

Теги:
Ташкент, ГУВД Ташкента, посуда, правонарушение, Молдова, Узбекистан, мошенничество



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