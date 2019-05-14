В Самарканде девушку выбросило с аттракциона - жуткое видео

Падая, девушка сбила ограждение и перевернулась. К ней тут же подбежали люди, помогли встать.

ТАШКЕНТ, 14 мая - Sputnik. В Самарканде девушку на огромной скорости выкинуло с аттракциона в парке развлечений, сообщает Repost.uz.

Один из очевидцев успел заснять часть падения на видео.

Падая, девушка сбила ограждение и перевернулась. К ней тут же подбежали люди, помогли встать.

На кадрах видно, как она плачет, но аттракцион продолжает работать.

Примечательно, что буквально пару дней назад в Узбекистане ввели штрафы за несоблюдение правил эксплуатации аттракционов.

Санкции за нарушение требований законодательства и нормативных документов в области технического регулирования при эксплуатации парковых аттракционов оговорены в отдельной статье кодекса.

Для граждан нарушение эксплуатации парковых аттракционов влечет наложение административного штрафа в размере от трех (608,1 тысячи сумов) до пяти (около 1,13 миллиона сумов) МРЗП.

Для должностных лиц — от пяти (около 1,13 миллиона сумов) до десяти (около 2,27 миллиона сумов) МРЗП.