В самаркандском парке объяснили, почему девушка упала с аттракциона - видео

Руководитель парка рассказал, в чем была причина падения пострадавшей.

ТАШКЕНТ, 15 мая - Sputnik. Руководитель парка развлечений Yoshlik поделился своими соображениями насчет произошедшего инцидента, сообщает один из Telegram-каналов.

По мнению директора парка, причиной того, что девушку на огромной скорости выкинуло с аттракциона, стало несоблюдение техники безопасности. Девушка сняла ремень безопасности, после чего вылетела с сиденья еще работающего аттракциона.

На данный момент аттракцион проверяют на неисправность и наличие дефектов.

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Напомним, что девушку на огромной скорости выкинуло с аттракциона в парке развлечений. Падая, девушка сбила ограждение и перевернулась. К ней тут же подбежали люди, помогли встать. На кадрах видно, как она плачет, но аттракцион продолжает работать.

Один из очевидцев успел заснять часть падения на видео.