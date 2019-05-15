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В самаркандском парке объяснили, почему девушка упала с аттракциона

В самаркандском парке объяснили, почему девушка упала с аттракциона - видео

© samarkandtour.uz
Происшествия
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Руководитель парка рассказал, в чем была причина падения пострадавшей.

ТАШКЕНТ, 15 мая - Sputnik. Руководитель парка развлечений Yoshlik поделился своими соображениями насчет произошедшего инцидента, сообщает один из Telegram-каналов. 

По мнению директора парка, причиной того, что девушку на огромной скорости выкинуло с аттракциона, стало несоблюдение техники безопасности. Девушка сняла ремень безопасности, после чего вылетела с сиденья еще работающего аттракциона.

На данный момент аттракцион проверяют на неисправность и наличие дефектов.

Аттракцион
© Sputnik / Евгения Новоженина
В Самарканде девушку выбросило с аттракциона - жуткое видео

Напомним, что девушку на огромной скорости выкинуло с аттракциона в парке развлечений. Падая, девушка сбила ограждение и перевернулась. К ней тут же подбежали люди, помогли встать. На кадрах видно, как она плачет, но аттракцион продолжает работать.

Один из очевидцев успел заснять часть падения на видео.

 

Теги:
Происшествие, проишествие, девушки, Парк развлечений



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