В Ташкентской области мошенник "раскрутил" пенсионерку на 32 тысячи долларов

Пожилая женщина доверилась молодому человеку и позволила ему продать свой дом.

ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. В Ташкентской области задержан мошенник, который воспользовался доверием пенсионерки и обманом продал ее дом.

ЦОС ФСБ РФ Находчивый узбекистанец-мошенник продал чужой магазин за кругленькую сумму

По данным пресс-службы МВД Узбекистана, 25-летний молодой человек предложил 66-летней жительнице МСГ "Узгариш" вместе заняться бизнесом и продал ее дом через нотариальную контору за 32 тысячи долларов США. Деньги должны были пойти на развитие дела, однако мужчина не сдержал слово и потратил их на свои нужды.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, идет следствие.

Ранее МВД сообщило о задержании мошенника, который продал чужой участок в Ташкенте за 100 тысяч долларов.