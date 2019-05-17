20:15 17 Мая 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB129.74
  • EUR9501.05
  • USD8458.16
Поиск
Доллары в руках.

В Ташкентской области мошенник "раскрутил" пенсионерку на 32 тысячи долларов

© Flickr/ Steven Depolo
Происшествия
Получить короткую ссылку
17 0 0

Пожилая женщина доверилась молодому человеку и позволила ему продать свой дом.

ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. В Ташкентской области задержан мошенник, который воспользовался доверием пенсионерки и обманом продал ее дом.

Задержание преступника
ЦОС ФСБ РФ
Находчивый узбекистанец-мошенник продал чужой магазин за кругленькую сумму
По данным пресс-службы МВД Узбекистана, 25-летний молодой человек предложил 66-летней жительнице МСГ "Узгариш" вместе заняться бизнесом и продал ее дом через нотариальную контору за 32 тысячи долларов США. Деньги должны были пойти на развитие дела, однако мужчина не сдержал слово и потратил их на свои нужды.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, идет следствие. 

Ранее МВД сообщило о задержании мошенника, который продал чужой участок в Ташкенте за 100 тысяч долларов. 

Теги:
Ташкентская область, Узбекистан, пенсионер, валюта, доллары, уголовное дело



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Шикарный вид на минареты с сада
Внутри и снаружи: величественная строгость новой мечети Ташкента - фото
Спонсор ИГ*, перечисливший 50 млн рублей террористам, задержан в Москве
Лицом в землю – и в наручники: в Москве задержан крупный спонсор ИГ* – видео
Кем были пророки
Чем занимались пророки, упомянутые в Коране

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054