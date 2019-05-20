Четверо узбекистанцев пострадали в ДТП в Казахстане

ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Четверо узбекистанцев пострадали в ДТП на юго-западе Казахстана 18 мая, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.
Один человек — гражданин Турции — погиб на месте, остальных доставили в Бейнеускую районную больницу.
Бобомурад Аширов находится в тяжелом состоянии, остальных узбекистанцев уже выписали.
По данным МИД, Посольство Узбекистана в Казахстане установило прямые контакты с администрацией Мангистауской области и Бейнеуского района.
"В настоящее время предпринимается меры по скорейшему возвращению наших граждан в Узбекистан", — сообщили в ведомстве.
В причинах и обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники отдела полиции Бейнеуского района.