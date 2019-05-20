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Четверо узбекистанцев пострадали в ДТП в Казахстане

© Sputnik / Алексей Куденко
Происшествия
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Один из пострадавших граждан Узбекистана находится в тяжелом состоянии, остальных уже выписали.

ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Четверо узбекистанцев пострадали в ДТП на юго-западе Казахстана 18 мая, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

© Sputnik / Александр Кряжев
Девять узбекистанцев, пострадавших в ДТП в Казахстане, доставлены на родину
Авария с участием LADA Largus произошла в Мангистауской области, на 82-м километре автодороги "Бейнеу – Тажен". В машине находились семь человек, в том числе четверо граждан Узбекистана: Бобомурад Аширов 1991 года рождения, Дурдимырад Аширов 1990 года рождения, Каримбай Шавхумов 1980 года рождения и Хайитмырад Гошаров 1984 года рождения.

Один человек — гражданин Турции — погиб на месте, остальных доставили в Бейнеускую районную больницу.

Бобомурад Аширов находится в тяжелом состоянии, остальных узбекистанцев уже выписали.

По данным МИД, Посольство Узбекистана в Казахстане установило прямые контакты с администрацией Мангистауской области и Бейнеуского района.

"В настоящее время предпринимается меры по скорейшему возвращению наших граждан в Узбекистан", — сообщили в ведомстве.

В причинах и обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники отдела полиции Бейнеуского района.

Теги:
Казахстан, ДТП, авария



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