В Узбекистане раскрыта группировка, занимавшаяся вывозом валюты за рубеж

ТАШКЕНТ, 21 мая - Sputnik. Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) в Узбекистане задержали узбекистанцев, пытавшихся вывезти в Кыргызстан свыше 812 тысяч долларов, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на телеканал "Узбекистан-24".
"Оперативники остановили два автомобиля в Язъяванском районе на отрезке автомагистрали "Ташкент – Андижан". При осмотре машин в салонах и в багажном отделении была обнаружена крупная сумма в долларах", – отмечает издание.
По словам телеканала, среди задержанных - жители Коканда Олим Ахмедов и Хабибулла Халимов.
Также у них имелся сообщник из Учкупрыкского района Абдулвосий Тешаев.
Позже выяснилось, что это была целая группировка, главарем которой был Обид Халимов, проживающий уже более десяти лет в Саудовской Аравии и организовавший перевозку иностранной валюты. В числе его подопечных имеется племянник из Ташкента, брат жены и многие другие. Вся эта группировка занималась незаконным ввозом иностранной валюты в Кыргызстан.
Узбекистанцы пытались вывезти в Кыргызстан полтора миллиона долларов >>
Возбуждено уголовное дело и проводятся следственные мероприятия.
Напомним, в апреле узбекистанцы уже пытались вывезти в Кыргызста более полутора миллиона долларов, но сотрудники СГБ их сразу задержали.