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В Узбекистане раскрыта группировка, занимавшаяся вывозом валюты за рубеж

В Узбекистане раскрыта группировка, занимавшаяся вывозом валюты за рубеж

© Podrobno.uz
Происшествия
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Это была целая группировка, главарем которой был Обид Халимов, проживающий уже более десяти лет в Саудовской Аравии и организовавший перевозку иностранной валюты.

ТАШКЕНТ, 21 мая - Sputnik. Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) в Узбекистане задержали узбекистанцев, пытавшихся вывезти в Кыргызстан свыше 812 тысяч долларов, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на телеканал "Узбекистан-24".

"Оперативники остановили два автомобиля в Язъяванском районе на отрезке автомагистрали "Ташкент – Андижан". При осмотре машин в салонах и в багажном отделении была обнаружена крупная сумма в долларах", – отмечает издание.

По словам телеканала, среди задержанных - жители Коканда Олим Ахмедов и Хабибулла Халимов.

Также у них имелся сообщник из Учкупрыкского района Абдулвосий Тешаев.

Позже выяснилось, что это была целая группировка, главарем которой был Обид Халимов, проживающий уже более десяти лет в Саудовской Аравии и организовавший перевозку иностранной валюты. В числе его подопечных имеется племянник из Ташкента, брат жены и многие другие. Вся эта группировка занималась незаконным ввозом иностранной валюты в Кыргызстан.

Узбекистанцы пытались вывезти в Кыргызстан полтора миллиона долларов >>

Возбуждено уголовное дело и проводятся следственные мероприятия. 

Напомним, в апреле узбекистанцы уже пытались вывезти в Кыргызста более полутора миллиона долларов, но сотрудники СГБ их сразу задержали. 

Теги:
задержание преступников, Задержание, СГБ, госграница, граница, незаконный ввоз, деньги, валютные операции, валюта, Кыргызстан, Кыргызстан, Узбекистан, Узбекистан, Происшествие



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