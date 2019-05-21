На мусорной свалке в Бекабаде нашли труп узбекистанки

ТАШКЕНТ, 21 мая – Sputnik. В пункте по сбору мусора в Бекабаде нашли труп женщины 1975 года рождения с признаками убийства. Об этом передает пресс-служба Генпрокуратуры Узбекистана.

На место происшествия немедленно выехали первый заместитель Генерального прокурора, первый заместитель министра внутренних дел, прокурор области, начальник областного управления внутренних дел и члены оперативно-следственной группы.

Областная прокуратура возбудила уголовное дело. Сейчас проводятся все необходимые оперативно-розыскные и следственные действия.

Накануне узбекистанцев поразило еще одно жестокое убийство в Самаркандской области. Четверо безработных проникли в дом одной из семей, металлическим предметом нанесли спящим супругам и их трем сыновьям удары по голове, а затем вывезли бездыханные тела в село Бокичигатой.