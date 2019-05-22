Посольство Узбекистана сообщило о смерти своего гражданина в Баку

Узбекистанец прибыл в Баку 16 мая, а через несколько дней неожиданно умер.

ТАШКЕНТ, 22 мая - Sputnik. В Баку умер гражданин Узбекистана Баходир Муратов 1974 года рождения, сообщает Посольство республики в Азербайджане.

Уточняется, что Муратов прибыл в азербайджанскую столицу 16 мая. Девятнадцатого мая мужчина умер от острой сердечной недостаточности.

В настоящий момент посольство связывается с родственниками Муратова.

Напомним, накануне МИД Узбекистана сообщил о гибели в Сеуле студента Мутала Юлдашева. Молодой человек и его друг Фаррух Муминов стали жертвами пожара в квартире.