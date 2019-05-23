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Житель Бекабада хранил дома нелегальные лекарства на 320 миллионов сумов

© pixabay
Происшествия
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В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, идет следствие.

ТАШКЕНТ, 23 мая — Spitnik. У жителя Бекабада были изъяты нелегальные лекарства на 320 миллионов сумов, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. 

Мужчина хранил изготовленные заграницей препараты у себя дома. Известно, что они предназначались для незаконной продажи. Документы, которые подтвердили бы, что лекарства были ввезены в страну легально, он предоставить не смог. Кроме того, у него нашли и изъяли 84 килограмма латуни.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, идет следствие.

Житель Бекабада хранил дома нелегальные лекарства на 320 миллионов сумов
© Пресс-служба Генпрокуратуры Узбекистана
Житель Бекабада хранил дома нелегальные лекарства на 320 миллионов сумов

Ожидается, что в будущем в стране появится мобильное приложение, которое поможет узбекистанцам отличить контрафактные лекарства и не навредить своему здоровью. В конце марта британская компания Crown Agents, разработавшая систему, провела в Ташкенте встречу с представителями Национальной палаты, Министерства здравоохранения, Агентства по развитию фармацевтической отрасли. Это приложение сканирует штрихкод лекарства и выдает информацию о производителе, сертификации и дате выпуска препарата. Если информации нет, то это контрафакт.

Теги:
Узбекистан, уголовное дело, лекарства



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