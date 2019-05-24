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В Узбекистан пытались незаконно ввезти лекарства на 130 миллионов сумов

© Sputnik / Денис Абрамов
Происшествия
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В настоящее время по факту правонарушения ведутся таможенные проверки.

ТАШКЕНТ, 24 мая – Sputnik. Сотрудники таможенного комплекса "Ташкент-АЭРО" задержали граждан, прилетевших из-за рубежа, которые пытались незаконно ввезти в республику крупную партию лекарств. Об этом передает пресс-служба ГТК Узбекистана.

С.С. и Г.Б. привлекли внимание правоохранителей своим нервным поведением. Когда пассажиров досмотрели, выяснилось, что у них в сумках находятся неуказанные в таможенной декларации  лекарственные препараты четырех видов на общую сумму 131 миллион сум.  

В настоящее время по выявленному факту правонарушения ведутся таможенные проверки.

Напомним, накануне у жителя Бекабада были изъяты нелегальные лекарства на 320 миллионов сумов. Мужчина хранил изготовленные заграницей препараты у себя дома. Известно, что они предназначались для незаконной продажи.

Теги:
лекарства, контрабанда, Узбекистан



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