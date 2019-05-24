Служебная собака нашла в авто гашиш, который хотели ввезти в Узбекистан

ТАШКЕНТ, 24 мая – Sputnik. На приграничном таможенном посту "С.Наджимов" УГТК по Ташкентской области служебная собака по кличке Клод нашла в авто гашиш, который хотели ввезти в Узбекистан.

Пресс-служба ГТК уточнила, что во въехавшем на территорию республики автомобиле марки Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которого находился гражданин А.З., во внутренней части воздушного фильтра автомобиля было обнаружено 2,60 гр. гашиша.

В настоящее время по выявленному факту правонарушения ведутся таможенные проверки.

Ранее пассажир, прилетевший в Ташкент и Дели, пытался провезти в Узбекистан гашиш, а чтобы план удался, замаскировал его под шоколад.