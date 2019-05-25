Мошенник "из СГБ" выманил у ташкентца несколько тысяч долларов

ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. В столице возбуждено уголовное дело в отношении Хусана К., который, представившись сотрудником Службы госбезопасности, выманил крупную сумму у Бахтиёра К. Это произошло в сентябре прошлого года.

© Sputnik / Tutov Лжемилиционеры попались на вымогательстве в Ташкенте

По данным пресс-службы ГУВД Ташкента, злоумышленник, который на самом деле является руководителем одного из ООО, пообещал потерпевшему помощь в разрешении уголовного дела. Свою "услугу" он оценил в 2,4 тысячи долларов. Обещание мужчина не выполнил, полученные деньги истратил на свои нужды.

Возбуждено дело по части 1 статьи 168 ("Мошенничество") Уголовного кодекса Узбекистана.

В ГУВД призвали граждан критически относиться к предложениям даже знакомых людей, которые предлагают за деньги ускорить решение проблем.

Напомним, в конце апреля в Ташкенсткой области задержан водитель, который решил подзаработать, представившись сотрудником Департамента при Генпрокуратуре.