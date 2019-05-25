Мошенник "из СГБ" выманил у ташкентца несколько тысяч долларов

ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. В столице возбуждено уголовное дело в отношении Хусана К., который, представившись сотрудником Службы госбезопасности, выманил крупную сумму у Бахтиёра К. Это произошло в сентябре прошлого года.
Возбуждено дело по части 1 статьи 168 ("Мошенничество") Уголовного кодекса Узбекистана.
В ГУВД призвали граждан критически относиться к предложениям даже знакомых людей, которые предлагают за деньги ускорить решение проблем.
Напомним, в конце апреля в Ташкенсткой области задержан водитель, который решил подзаработать, представившись сотрудником Департамента при Генпрокуратуре.