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Изъятые таможенниками ювелирные украшения

Женщина пыталась ввезти в Ургенч украшения на 9 миллионов сумов

© Пресс-служба ГТК РУз
Происшествия
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На данный момент по выявленному факту правонарушения ведутся таможенные проверки.

ТАШКЕНТ, 27 мая - Sputnik. В аэропорту Ургенча женщина, прилетевшая из-за рубежа, попыталась незаконно завезти в республику ювелирные изделия и духи. Об этом передает пресс-служба Государственного таможенного комитета Узбекистана.

Золотые украшения
INDRANIL MUKHERJEE / AFP
Из Узбекистана разрешили вывозить драгоценности ценой свыше 5 тысяч долларов

Правоохранители нашли в сумке у гражданки не указанные в декларации золотые украшения на девять миллионов 600 тысяч сумов, а также 13 единиц парфюмерных принадлежностей.  

В настоящее время по выявленному факту правонарушения ведутся таможенные проверки.

Напомним, до 1 июля 2022 года Шавкат Мирзиёев своим указом освободил от таможенных платежей ввозимые в Узбекистан драгоценные и полудрагоценные камни

Еще власти Узбекистана с 1 июля 2019 года разрешили вывозить из республики ювелирные изделия стоимостью свыше пяти тысяч долларов при заполнении таможенной декларации. 

Теги:
контрабанда, Таможня, Ургенч, Хорезмская область, Узбекистан



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