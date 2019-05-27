Женщина пыталась ввезти в Ургенч украшения на 9 миллионов сумов

На данный момент по выявленному факту правонарушения ведутся таможенные проверки.

ТАШКЕНТ, 27 мая - Sputnik. В аэропорту Ургенча женщина, прилетевшая из-за рубежа, попыталась незаконно завезти в республику ювелирные изделия и духи. Об этом передает пресс-служба Государственного таможенного комитета Узбекистана.

INDRANIL MUKHERJEE / AFP Из Узбекистана разрешили вывозить драгоценности ценой свыше 5 тысяч долларов

Правоохранители нашли в сумке у гражданки не указанные в декларации золотые украшения на девять миллионов 600 тысяч сумов, а также 13 единиц парфюмерных принадлежностей.

В настоящее время по выявленному факту правонарушения ведутся таможенные проверки.

Напомним, до 1 июля 2022 года Шавкат Мирзиёев своим указом освободил от таможенных платежей ввозимые в Узбекистан драгоценные и полудрагоценные камни.

Еще власти Узбекистана с 1 июля 2019 года разрешили вывозить из республики ювелирные изделия стоимостью свыше пяти тысяч долларов при заполнении таможенной декларации.