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Полиция России

Узбекистанцы осуждены в Приморье за подделку паспортов

© Sputnik / Евгений Биятов
Происшествия
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Осужденные успели сделать поддельные паспорта трем гражданам Узбекистана, двое из которых были под прикрытием.

ТАШКЕНТ, 28 мая - Sputnik.  Двое граждан Узбекистана приговорены к 2,5 и 4 годам колонии Фрунзенским районным судом Владивостока, сообщает прокуратура Приморья.

Согласно данным, у виновных были соучастники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

Известно, что один из них отбывает наказание в исправительной колонии Приморского края. Именно он искал клиентов среди иностранцев, которые незаконно находятся в РФ. На данный момент суд назначил ему 4 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Его соучастник приговорен к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

"Получив от них денежное вознаграждение (размер которого варьировался от 13 тысяч рублей до 40 тысяч рублей)... он связывался со вторым фигурантом, проживавшим в Москве, в обязанности которого входило изготовление поддельных паспортов граждан Республики Киргизия на вымышленные имена и миграционных карт с фотографией заказчиков", - говорится в сообщении.

В итоге осужденные сделали паспорта трем гражданам Узбекистана. Примечательно, что двое из них действовали под контролем сотрудников пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в рамках оперативно-розыскных мероприятий.

Все поддельные документы были изъяты, работавшего в Москве фигуранта также задержали.

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Напомним, буквально несколько дней назад в Воронежской области был задержан местный житель, которого подозревают в организации незаконной миграции. Злоумышленник осуществлял сбор и подготовку комплекта документов для получения иностранными гражданами правовых статусов, дающих право на проживание и работу в Российской Федерации. Часть документов являлись поддельными либо содержали в себе недостоверные сведения. 

Возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Теги:
Суд, суд, мошенничество, мошенник, паспорт, подделка документов, подделка, Происшествие, Россия, Россия, Владивосток, Узбекистан, Узбекистан



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