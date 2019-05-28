Казахские таможенники вымогали взятки за отправку товаров из КНР в Узбекистан

ТАШКЕНТ, 28 мая – Sputnik. Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана расследует уголовное дело в отношении свыше 20 сотрудников ряда таможенных постов, подозреваемых во взяточничестве, передает пресс-служба ведомства.

Досудебное расследование ведется в отношении сотрудников таможни, фитосанитарного, ветеринарного и транспортного контроля таможенных постов "Нур Жолы", "Калжат" (оба в Алма-Атинской области) и "им. Б.Конысбаева" (в Туркестанской области).

"Более 20 сотрудников подозреваются в получении взяток путем вымогательства от участников внешнеэкономической деятельности за организацию беспрепятственного перемещения товаров из КНР в республику Узбекистан", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, "в ходе проведенных обысков были изъяты крупные суммы денежных средств в иностранной и национальной валюте, полученные преступным путем".

В настоящее время трое подозреваемых с санкции суда взяты под стражу, в отношении остальных фигурантов дела в связи с полным признанием вины избраны меры пресечения, не связанные с лишением свободы.