В аэропорту Ташкента пассажир спрятал под одеждой золото на 62 миллиона сумов

Мужчина пытался пронести украшения, скрыв их наличие от таможенников.

ТАШКЕНТ, 30 мая – Sputnik. В аэропорту Ташкента таможенники пресекли попытку незаконного ввоза ювелирных украшений. Об этом сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета Узбекистана.

Гражданин Д.А., прилетевший из другой страны, пытался незаметно пронести под одеждой золотые изделия на 62 миллиона 500 тысяч сумов.

В настоящее время по выявленному факту правонарушения ведутся таможенные проверки.

Накануне в аэропорту Ургенча женщина, прилетевшая из-за рубежа, попыталась незаконно завезти в республику ювелирные изделия и духи.

Правоохранители нашли в сумке у гражданки не указанные в декларации золотые украшения на девять миллионов 600 тысяч сумов, а также 13 единиц парфюмерных принадлежностей.