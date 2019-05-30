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Золотая посылка

В аэропорту Ташкента пассажир спрятал под одеждой золото на 62 миллиона сумов

© ГТК Узбекистана
Происшествия
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Мужчина пытался пронести украшения, скрыв их наличие от таможенников.

ТАШКЕНТ, 30 мая – Sputnik. В аэропорту Ташкента таможенники пресекли попытку незаконного ввоза ювелирных украшений. Об этом сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета Узбекистана.

Гражданин Д.А., прилетевший из другой страны, пытался незаметно пронести под одеждой золотые изделия на 62 миллиона 500 тысяч сумов. 

В настоящее время по выявленному факту правонарушения ведутся таможенные проверки.

Накануне в аэропорту Ургенча женщина, прилетевшая из-за рубежа, попыталась незаконно завезти в республику ювелирные изделия и духи.

Правоохранители нашли в сумке у гражданки не указанные в декларации золотые украшения на девять миллионов 600 тысяч сумов, а также 13 единиц парфюмерных принадлежностей.  

Теги:
Государственный таможенный комитет, Ташкент, Узбекистан



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