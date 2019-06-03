ДТП со смертельным исходом в Навоийской области: лопнувшее колесо и фура

Все пассажиры автомобиля Nexia скончались при столкновении с грузовым автомобилем.

ТАШКЕНТ, 3 июн - Sputnik. В Навоийской области Кызылтепинского района произошло страшное ДТП, которое унесло жизни двух человек, сообщает МВД Узбекистана.

По сообщению пресс-службы, 1 июня житель Шафирканского района Бухарской области, 28-летний Д.Т., управляя автомобилем марки Nexia не справился с управлением, когда лопнуло колесо. В итоге, его автомобиль столкнулся с впереди идущим грузовиком HAWO.

"В автомобиле также находились пассажиры У.Ф. и Б.М. От полученных травм У.Ф. скончался на месте происшествия. Водитель Д.Т. и пассажир Б.М. были госпитализированы. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, Б.М. скончался в больнице", - говорится в сообщении.

В конце мая в Мордовии также произошло страшное ДТП, где погибли двое граждан Узбекистана. На трассе М5 "Урал", пролегающей по территории Республики Мордовия (Россия), автомобиль Chevrolet Spark (госномер Узбекистана 50 Н982 НА), в котором ехали четверо узбекских граждан, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двигавшимся навстречу грузовиком. В результате водитель Дадахонов Носиржон Тошмуродович, 12.11.1961 г.р., и пассажир Жамолиддинов Дилшодбек Турсунбек угли, 05.05.1991 г.р., от полученных травм скончались на месте.