Водитель влетел в столб, который стоял на обочине дороги.

ТАШКЕНТ, 3 июн - Sputnik. И снова страшная авария со смертельным исходом в Фергане: водитель не справился с управлением и врезался в столб, сообщает МВД Узбекистана.

"2 июня на улице Кувасай в городе Фергане гражданин А. У.управляя автомобилем BMW-545, не справившись с управлением, врезался в столб, находившийся на обочине дороги",- говорится в сообщении.

Мужчина на месте скончался от полученных травм.

МВД Узбекистана Водитель в Фергане погиб, на скорости врезавшись в столб - фото

По данному факту проводятся предварительные следственные действия.

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Напомним, днем ранее ДТП произошло в Навоийской области, где скончались два гражданина Узбекистана. Водитель автомобиля Nexia не справился с управлением, когда лопнуло колесо. В итоге, его машина столкнулась с впереди идущим грузовиком HAWO.