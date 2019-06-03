Водитель в Фергане погиб, на скорости врезавшись в столб - фото

ТАШКЕНТ, 3 июн - Sputnik. И снова страшная авария со смертельным исходом в Фергане: водитель не справился с управлением и врезался в столб, сообщает МВД Узбекистана.
"2 июня на улице Кувасай в городе Фергане гражданин А. У.управляя автомобилем BMW-545, не справившись с управлением, врезался в столб, находившийся на обочине дороги",- говорится в сообщении.
Мужчина на месте скончался от полученных травм.
По данному факту проводятся предварительные следственные действия.
ДТП со смертельным исходом в Навоийской области: лопнувшее колесо и фура >>
Напомним, днем ранее ДТП произошло в Навоийской области, где скончались два гражданина Узбекистана. Водитель автомобиля Nexia не справился с управлением, когда лопнуло колесо. В итоге, его машина столкнулась с впереди идущим грузовиком HAWO.