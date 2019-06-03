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ДТП

Водитель в Фергане погиб, на скорости врезавшись в столб - фото

CC0 / Pixabay / Hans
Происшествия
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Водитель влетел в столб, который стоял на обочине дороги.

ТАШКЕНТ, 3 июн - Sputnik. И снова страшная авария со смертельным исходом в Фергане: водитель не справился с управлением и врезался в столб, сообщает МВД Узбекистана.

"2 июня на улице Кувасай в городе Фергане гражданин А. У.управляя автомобилем BMW-545, не справившись с управлением, врезался в столб, находившийся на обочине дороги",- говорится в сообщении.

Мужчина на месте скончался от полученных травм.

Водитель в Фергане погиб, на скорости врезавшись в столб - фото
МВД Узбекистана
Водитель в Фергане погиб, на скорости врезавшись в столб - фото

По данному факту проводятся предварительные следственные действия.

ДТП со смертельным исходом в Навоийской области: лопнувшее колесо и фура >>

Напомним, днем ранее ДТП произошло в Навоийской области, где скончались два гражданина Узбекистана. Водитель автомобиля Nexia не справился с управлением, когда лопнуло колесо. В итоге, его машина столкнулась с впереди идущим грузовиком HAWO.

 

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, Фергана, Фергана, авария, автомобилисты, автомобиль, автомобили, ДТП



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