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Узбекский паспорт

В Стамбуле нашли труп женщины с тремя узбекскими паспортами

© Sputnik / Алексей Тихомиров
Происшествия
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Генконсульство Узбекистана установило рабочие контакты с сотрудниками отдела уголовного розыска, которые занимаются расследованием.

ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. В Стамбуле 30 мая был обнаружен труп женщины с паспортами трех гражданок Узбекистана.

По данным Министерства иностранных дел, тело было завернуто в ковер, а документы лежали в найденной на месте преступления черной сумочке. Идентифицировать личность женщины не удалось.

Генеральное консульство Узбекистана установило рабочие контакты с сотрудниками отдела уголовного розыска, которые ведут расследование, и содействует их сотрудничеству с узбекскими коллегами.

В конце мая в пункте по сбору мусора в Бекабаде нашли труп женщины 1975 года рождения с признаками убийства. Областная прокуратура возбудила уголовное дело.

Теги:
МИД Узбекистана, Узбекистан, паспорт, труп, Стамбул, Турция



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