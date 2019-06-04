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Узбекистанец погиб от ножевых ранений в Португалии

© Flickr / Pedro Ribeiro Simões
Происшествия
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Родственники покойного хотят похоронить его в родном Самарканде.

ТАШКЕНТ, 4 июн - Sputnik. Гражданин Узбекистана, прописанный в Самарканде, скончался от ножевых ранений в Португалии, сообщает МИД Узбекистана.

"1 июня 2019 года в провинции Лейрия (Португалия) от ножевых ранений скончался гражданин Узбекистана Икром Исломович Негматов, 21.02.1983 г.р.", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранительные органы ведут следственные мероприятия и родственники покойного готовят документы для отправления тела узбекистанца для захоронения в родном Самарканде.

Посольство Узбекистана в Мадриде взяло ситуацию на контроль и при необходимости окажет консульско-правовую помощь.

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Напомним, в начале мая в одной из квартир Сеула при пожаре погибли два узбекских студента.

Теги:
Португалия, Происшествие, Убийство, погибшие, погиб, Самарканд, Самарканд, Узбекистан, Узбекистан



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