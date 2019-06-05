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Руки в наручниках

Узбекского бизнесмена подозревают в крупном мошенничестве

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Происшествия
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По данным МВД республики, мужчина взял крупную сумму у руководителя иностранной компании, пообещав перевести деньги в другую валюту.

ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Ташкенте мужчину, который в марте 2017 года обманул руководителя иностранной компании на крупную сумму.

По данным МВД Узбекистана, руководитель ООО "Каракалпакстан дориворусимликлар" Р.Д. вошел в доверие к руководителю компании Tehg-rash Л.Ц. и выманил у него 1,08 миллиарда сумов, пообещав их конвертировать.

Слово мужчина не сдержал, деньги присвоил себе. 

Ранее прокуратура задержала предпринимателя, укрывавшегося от налогов, который незаконно пользовался таможенными льготами. Гражданин оформил частное предприятие на имя своего родственника и импортировал товары из КНР.

Теги:
уголовное дело, МВД Узбекистана, Ташкент



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