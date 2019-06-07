Ссора собутыльников в Джизаке закончилась уголовным делом

Пострадавший получил удар ножом в грудь и умер от потери крови.

ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Джизакской области, которого подозревают в убийстве знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры республики.

Инцидент произошел вечером 4 июня. Двое мужчин пили спиртное на поле фермерского хозяйства в махалле "Хайрабад" Шараф-Рашидовского района, поссорились, и один ударил другого ножом в грудь.

Пострадавший пытался уйти с места происшествия, но умер от потери крови.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, идет следствие.

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