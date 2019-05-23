Житель Коканда ударил знакомого отверткой

ТАШКЕНТ, 23 мая – Sputnik. В городе Коканде Ферганской области 21-летний И.Д., поссорившись со знакомым , ударил его отверткой по голове. Об этом передает Управление по связям с общественностью и СМИ МВД Узбекистана.

Пострадавшего госпитализировали, а злоумышленника задержали.

Правоохранители возбудили уголовное дело, ведется следствие.

Подобный случай произошел в феврале в Бухаре. Местный житель в ходе конфликта со своим другом ударил его отверткой в живот и грудь. На нападавшего также завели уголовное дело.