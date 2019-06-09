Узбекистанка пострадала при столкновении трех авто в России

В результате ДТП один человек. Еще пятеро его пассажиров пострадали.

ТАШКЕНТ, 9 июн - Sputnik. Узбекистанка пострадала в результате столкновения трех автомобилей в субботу в Пензенской области, сообщает МИД Узбекистана.

На 507-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал" столкнулись микроавтобус Volkswagen Transporter, грузовик Scania и Opel Meriva. В результате ДТП один человек погиб, еще пятеро его пассажиров пострадали. Одной из пострадавших является гражданка Узбекистана.

Она была госпитализированная сначала в Нижнеломовскую районную больницу. Затем женщину Пензенскую областную клиническую больницу.

По информации врачей, сейчас она находится в тяжелом состоянии.

Недавно на той же трассе грузопассажирская "Газель" выехала на встречную полосу, где столкнулась с микроавтобусом Hyundai. В результате ДТП пострадало 8 узбекистанцев.