Посетитель больницы в Навои напал на врача - видео

На видео мужчина избивает дежурного врача, хвате его за ворот и оскорбляет.

ТАШКЕНТ, 10 июн - Sputnik. В Узбекистане начали проверку по инциденту, который произошел между посетителем больницы и врачом в Навои, сообщает "Газета.уз".

Как оказалось, данная ситуация произошла еще в январе, однако только сейчас Генеральная прокуратура Узбекистана начала проверку.

Известно, что мужчина обратился в больницу в связи с ухудшением здоровья сына. Их встретил дежурный врач А. Э, который сообщил, что не является детским врачом, а ребенка сможет осмотреть педиатр после того, как обследует другого пациента и вызвал его по телефону.

На видеозаписи, которая распространилась в соцсетях высокий мужчина угрожает дежурному врачу и высказывает оскорбления.

Сразу после этого случая врач не обратился с жалобой, однако сейчас решил направить заявление в ОВД Навбахорского района.

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Напомним, в начале мая правоохранительные органы в узбекской столице начали доследственную проверку по факту избиения пациентов в Ташкентской психбольнице.

Ранее в Сети было опубликовано обращение женщины, муж которой находится на лечении в Ташкентской городской клинической психиатрической больнице. В своем обращении она сообщила о жестоком обращении медперсонала с пациентами.