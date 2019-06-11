Водитель в Ташкенте въехал в толпу прямо на парковке - видео

Водитель автомобиля "Нексия-3" прорвался на парковку, сбив толпу, а затем выкатился на встречку.

ТАШКЕНТ, 11 июн - Sputnik. В СМИ появилось видео очередного ДТП в Ташкенте.

На этот раз водитель "Нексии-3" наехал на толпу пешеходов прямо на парковке и продолжил движение по встречной полосе дороги.

Напомним, недавно в Ташкенте произошла трагедия: 4 июня произошло ДТП, унесшее жизнь 12-летнего мальчика.

По данным ГУВД, водитель автомобиля "Нексия-3" совершила наезд на подростков А.Г., С.И. и С.Я., которые стояли у обочины внутриквартальной дороги. В результате А.Г. скончался на месте. Еще один подросток находится в больнице в стабильном состоянии. Третьего мальчика осмотрели амбулаторно и отпустили домой.

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В день, когда произошла трагедия, дядя погибшего ребенка написал на страницe "Потребитель.уз" в Facebook, что виновница скрылась с места происшествия. В ГУВД опровергли эту информацию и заявили, что она оказывала активное содействие в проведении следственных мероприятий. По словам женщины, она перепутала педали тормоза и газа.