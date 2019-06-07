ДТП с гибелью ребенка в Ташкенте: виновницу оставили под домашним арестом

Вечером 4 июня в Юнусабадском районе столицы автомобиль сбил троих подростков, один из них скончался на месте. В ГУВД заявили, что дело взято на контроль, и пообещали обеспечить законность следствия.

ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Виновнице ДТП в Юнусабадском районе Ташкента, в результате которого умер подросток, предъявлено обвинение, сообщили в пресс-службе ГУВД. Женщину оставили под домашним арестом.

Обвинение 42-летней Ларисе Т. предъявлено по части 2 статьи 266 "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть человека" Уголовного кодекса Узбекистана.

"Суд по уголовным делам Юнусабадского района, приняв во внимание то, что Лариса Т. имеет троих несовершеннолетних детей и является единственным кормильцем в семье, ранее не судима, имеет постоянные место жительства и работу, избрал в отношении обвиняемой меру пресечения в виде домашнего ареста (ст. 242-1 Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан)", — говорится в сообщении пресс-службы.

Обвиняемой запрещено получать и отправлять корреспонденцию (кроме связанной с пенсионным и социальным обеспечением, с учреждениями образования и здравоохранения, оплатой налогов и других коммунальных платежей, а также кроме переписки с органами дознания, следствия и суда); использовать любые средства связи и вести переговоры с их использованием (исключение — связь с экстренными службами, а также учреждениями образования и здравоохранения, с адвокатами, законными представителями и представителем ОВД, на который возложено исполнение домашнего ареста).

Выходить из дома в период с 08:00 до 19.00 часов обвиняемая может только для того, чтобы пойти на работу. Здесь также есть исключения, в их числе — покупка продуктов питания, лекарств и других необходимых предметов, оплата коммунальных услуг.

ДТП, унесшее жизнь 12-летнего мальчика, произошло вечером 4 июня в Юнусабадском районе столицы. По данным ГУВД, водитель автомобиля "Нексия-3" совершила наезд на подростков А.Г., С.И. и С.Я., которые стояли у обочины внутриквартальной дороги. В результате А.Г. скончался на месте. Еще один подросток находится в больнице в стабильном состоянии. Третьего мальчика осмотрели амбулаторно и отпустили домой.

В день, когда произошла трагедия, дядя погибшего ребенка написал на страницe "Потребитель.уз" в Facebook, что виновница скрылась с места происшествия. В ГУВД опровергли эту информацию и заявили, что она оказывала активное содействие в проведении следственных мероприятий. По словам женщины, она перепутала педали тормоза и газа.